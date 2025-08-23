Пашинян перепутал дату принятия Декларации о независимости Армении

Премьер Армении Никол Пашинян перепутал дату принятия Декларации о независимости страны, поздравляя граждан с ее годовщиной. Об этом сообщает «Sputnik. Ближнее зарубежье».

Как сообщается, изначально глава правительства указал в своем посте в соцсетях 1991 год, а уже позже исправил на 1990.

Декларация о независимости Армении была принята Верховным Советом Армянской ССР 23 августа 1990 года. Документ положил начало становлению независимости республики.

До этого Пашинян принес извинения за использование грубых выражений в адрес духовенства Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Премьер Армении уточнил, что он извинился только за использование двух фраз, которые были признаны неподобающими.

В своем заявлении Пашинян использовал слово «домпел», которое в армянском языке имеет два значения: «ударять» и «вступать в половую связь». Согласно результатам лингвистической экспертизы, слово было применено именно во втором значении.