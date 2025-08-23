Зеленский в очередной раз отказался уступать территории

Украинский лидер Владимир Зеленский на праздновании дня флага Украины в очередной раз отверг идею отхода с территорий в рамках мирного соглашения. Его слова приводит издание «Страна».

«Мы не подарим нашу землю», — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может оказаться безрезультатной. Он признал, что оба лидера «не очень хорошо уживаются друг с другом», но «чтобы танцевать танго, нужны двое». Глава Белого дома не исключил введение масштабных санкций из-за ситуации вокруг Украины, а также похвалил Путина на совместной фотографии и неожиданно допустил приезд российского лидера в США на чемпионат мира по футболу.

США не ждут, что Зеленский отдаст все требуемые Россией территории

Зеленский 22 августа заявил о готовности встретиться с Путиным, однако выразил предпочтение сразу трехстороннему формату с участием Трампа. Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с NBC уточнил, что российско-украинский саммит при участии двух лидеров пока не запланирован.