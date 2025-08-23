Для многих в Вашингтоне стало неожиданностью и даже шоком появление 55-летней бывшей модели Мелании Трамп, родившейся в Словении, в качестве серьезного игрока на международной политической арене после обнародованного ее письма президенту РФ Владимиру Путину о детях, пострадавших в результате конфликта на Украине.

© Российская Газета

Во время первого срока Дональда Трампа в Белом доме над Меланией открыто издевались как над "оторванной от жизни" и "политически некомпетентной". В то время, как некоторые обвиняют ее в том, что она является первой леди "по совместительству" с момента начала второго срока Трампа в январе, источники британской газеты Daily Mail сказали, что это далеко от истины. Мелания Трамп не только наслаждается своей ролью, но и активно влияет на мужа, подталкивая его, например, к прекращению конфликта на Украине. Отчасти это попытка закрепить наследие Трампа, что является ключевой заботой для первой леди.

Тони Холт Крамер знакома с Меланией с 2011 года. Член клуба в Мар-а-Лаго во Флориде, где Мелания проводит много времени, Крамер возглавляет женскую группу по сбору средств на благотворительные нужды. "Люди всегда недооценивали Меланию, потому что она противоположность своему мужу, - сказала она. - Он любит быть на виду у общественности, любит быть в центре внимания. Мелания не стесняется, но она закрытый человек".

"Во время их первого срока у нее, несомненно, были некоторые трудности. Бэррон, их сын, был маленьким мальчиком, она не была окружена хорошими людьми, и ее неустанно дразнили политические соперники ее мужа. Мелания, с которой вы сегодня встречаетесь, сильная, уверенная в себе, очень своеобразная. Она знает, чего хочет, и, безусловно, это тот человек, к которому президент прислушивается больше всего. Он безоговорочно доверяет ей. На этот раз ей это нравится гораздо больше", - пояснила Крамер, добавив, что после покушения в июле прошлого года на митинге в Пенсильвании Трамп стал очень религиозен и этот, едва не ставший смертельным, инцидент "глубоко повлиял на Меланию".

Теперь 19-летний Бэррон учится в университете, занимается своей криптокомпанией, и у первой леди есть больше времени, чтобы уделить внимание хозяину Белого дома. Друзья и те, кто работает вместе с Трампами, говорят, что теперь они оба "полностью сосредоточены" на своем наследии.

В своем единственном интервью после возвращения в Белый дом первая леди сказала дружественному Трампу телеканалу Fox News: "Возможно, некоторые люди видят во мне просто жену президента, но я стою на своих ногах, независима. У меня есть свои мысли. У меня есть свои "да" и "нет". Я даю ему советы, и иногда он слушает, а иногда нет, и это нормально".

Мелания Трамп пригрозила сыну Байдена иском за клевету по делу Эпштейна

Мелания только что закончила съемки документального фильма о своей жизнью стоимостью 40 миллионов долларов для потокового сервиса Amazon Prime с голливудским режиссером Бреттом Ратнером, автором "Часа пик" с Джеки Чаном в главной роли. Его выпуск запланирован на конец этого года. В настоящее время она готовится к государственному визиту Трампа в Британию в следующем месяце, когда они встретятся с королем и королевой в Виндзорском замке. Внешность имеет значение для Мелании, и именно поэтому она работала над выбором гардероба в течение нескольких месяцев, сказала ее подруга.

"Это его второй и последний срок в Белом доме, и есть ощущение срочности", - сказал DM близкий политический союзник Трампа. "Мелания сидит за рулем. Она хочет, чтобы ее муж вошел в историю как миротворец, посредник в сделках, человек, который спас не только Америку, но и весь мир, - сказал собеседник. - Она гораздо более вовлечена в процессы, чем думают люди".

Даже такие непоколебимые политические противники, как Хиллари Клинтон, говорят, что Трамп должен быть номинирован на Нобелевскую премию мира, если он успешно проведет переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной. Крамер сказала, что Мелания не стремится затмить своего мужа, но некоторые предполагают, что, если он получит Нобелевскую премию, как того сильно хочет, она должна быть присуждена чете Трамп совместно.