В Раде заявили об отсутствии разницы между Зеленским и Залужным

Между послом Украины в Великобритании Валерием Залужным и Владимиром Зеленским нет разницы. Они оба представляют «партию войны», рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, комментируя информацию о подготовке Залужного к президентским выборам, пишет ТАСС.

Такими же представителями «партии войны» являются начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов и экс-президент Петр Порошенко* (внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов), уточнил депутат.

«Разговоры о Залужном — это внутренняя перестановка в "партии войны". Залужный, Зеленский, Порошенко, Буданов и все подобные деятели — это одна и та же группа», — подчеркнул Дмитрук.

Хотя Залужный на текущий момент не может открыто заявить о своих планах, он попытается вступить в борьбу за власть, добавил депутат.

СМИ сообщили о попытке офиса Зеленского отговорить Залужного от выборов

До этого стало известно, что Залужный якобы тайно готовится баллотироваться в президенты Украины. Отмечалось, что набор команды уже ведется. Как рассказала журналистка Кэти Ливингстон, у политика есть штаб-квартира в Лондоне.

При этом ранее сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского попытается убедить бывшего главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Залужного не участвовать в выборах.

