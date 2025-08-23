Отец Маска назвал Москву самым великолепным городом в мире

Красота Москвы впечатляет, это самый великолепный город в мире. Об этом РИА Новости заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

© Газета.ru

«Москва очень красивая. Я крайне впечатлен», — подчеркнул он.

По мнению Эррола, столица России впечатляет сильнее, чем Париж или Лондон.

Отец американского предпринимателя подытожил, что считает Москву «самым великолепным городом в мире».

Кроме того, отец Маска высоко оценил изобретательность россиян и их вклад в развитие мировых технологий.

Отец Маска оценил вклад в россиян в технологический прогресс

В ходе интервью он упомянул изобретение телефона, отметив, что русский инженер создал аналогичное устройство почти одновременно с тем, как Александр Грейам Белл подал заявку на патент в США. Он также обратил внимание на параллельное развитие авиации, когда усилия России в сфере полетов совпали с деятельностью братьев Райт в 1903 году.

