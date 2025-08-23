Отставку замглавы Минфина США связали с недовольством Трампа

Заместитель министра финансов США Майкл Фолкендер покинул свою должность, так как, по мнению американского президента Дональда Трампа, не разделял его взгляды. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, одной из причин недовольства американского лидера был конфликт Фолкендера с Билли Лонгом, возглавлявшим с середины июня до начала августа 2025 года Службу внутренних доходов США. Кроме того, Трампу не нравилось, что взгляды Фолкендера на финансовую политику Соединенных Штатов были близки к подходу экс-министра финансов Стивена Мнучина, помощником которого он работал в прошлом. Трамп ранее раскритиковал Мнучина за то, что в его первый президентский срок он посоветовал назначить на пост председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Фолкендер подал в отставку 21 августа после пяти месяцев в должности. Ни министерство финансов, ни сам Фолкендер не назвали причины отставки. Однако газета выяснила, что примерно месяц назад Трамп начал говорить членам своей администрации о недовольстве Фолкендером. В конечном счете он потребовал от главы Минфина Скота Бессента отправить своего заместителя в административный отпуск и затем организовать его увольнение.