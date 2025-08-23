Китай представил комплексный план урегулирования украинского кризиса, предполагающий предоставление гарантий безопасности Киеву в обмен на отмену антироссийских санкций.

Как заявил газете Global Times эксперт Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань, подход Пекина направлен на всесторонний учет интересов всех сторон конфликта.

Согласно предложению, урегулирование должно включать не только прекращение односторонних санкций и сохранение стабильности глобальных цепочек поставок, но и решение сопутствующих проблем: нераспространение ядерного оружия, обеспечение безопасности атомных электростанций, защиту гражданского населения, гарантии экспорта продовольствия и содействие послевоенному восстановлению.

Эксперт подчеркнул, что такой подход отражает системную концепцию безопасности Китая, основанную на детальном анализе всех аспектов кризиса.

Ван Сяоцюань отметил, что Пекин уже приложил значительные усилия для разрешения конфликта, включая выдвижение четко сформулированной инициативы по политическому урегулированию, демонстрируя не только декларации, но и практическое участие в решении проблемы.

