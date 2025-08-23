Экс-премьер Италии заявил о снижении геополитического влияния Европы

Бывший премьер Италии и экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги высказал мнение, что иллюзия о весомости Евросоюза (ЕС) в геополитике и международной торговле развеялась с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

© Газета.ru

«В течение многих лет Европейский союз верил, что экономическое измерение с его 450 миллионами потребителей несет с собой вес в геополитике и в международных торговых отношениях. Этот год запомнится как год, когда эта иллюзия развеялась», — сказал Драги.

Экс-премьер Италии считает, что поворотный момент наступил с приходом к власти Трампа. После этого, по его словам, многое изменилось. В частности, Евросоюзу пришлось смириться с пошлинами, введенными его «крупнейшим торговым партнером и давним союзником, США».

Драги отметил, что Вашингтон также подтолкнул ЕС увеличить военные расходы. Это решение, по его мнению, следовало бы принять, однако оно было реализовано «в форме и способами, которые, вероятно, не отражают интересы Европы».

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон согласился вдвое снизить пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

29 июля Politico сообщило, что Трамп надавил на Евросоюз, чтобы заключить торговую сделку. По данным американского чиновника, на которого сослалось издание, глава Белого дома был разочарован из-за отсутствия динамики в торговых переговорах с Евросоюзом. Поэтому он направил европейцам письмо с предупреждением, что они серьезно рискуют, после чего ЕС согласился на сделку.

