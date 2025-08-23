Украине предрекли катастрофу в случае провала Трампа

Lenta.ru

Киев может ждать поражение, если попытки мирного урегулирования конфликта, которые предпринимает администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом, провалятся. Об этом написал обозреватель британской газеты The Daily Telegraph Сэмюэл Рамани.

© РИА Новости
«В то время как перспективы скорого мирного урегулирования улетучиваются, ситуация на поле боя становится все более проблематичной для Украины», — говорится в статье.

По словам Рамани, особое внимание стоит уделить тому, что ВС России взяли под контроль Часов Яр и смогли продвинуться в Красноармейске (украинское название — Покровск).

Автор издания отметил, что у Украины есть два сабых места: острая нехватка живой силы в войсках, из-за чего Вооруженные силы республики (ВСУ) на основных участках боевого соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР) «остаются недоукомплектованы», и «растущее внутреннее недовольство командной структурой» ВСУ.

«Мирный план Трампа трещит по швам. России это дает драгоценное время. Для Украины это может обернуться катастрофой», — резюмировал Рамани.

Ранее Дональд Трамп высказался о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он хотел бы лично участвовать в потенциальных переговорах, хотя «многие считают, что они ни к чему не приведут».