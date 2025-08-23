Посол Италии вызван во французский МИД из-за заявлений вице-премьера в адрес Макрона

Франция вызвала посла Италии Эмануэлу Д'Алессандро для разъяснений в связи с резкими высказываниями вице-премьера Италии Маттео Сальвини в адрес президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

Поводом стала критика Сальвини инициативы французского лидера о возможной отправке европейских войск на Украину, в ходе которой итальянский политик предложил Макрону "надеть каску и самому поехать на Украину".

В ходе беседы с послом французская сторона подчеркнула, что подобные заявления противоречат духу доверительных отношений между странами и их историческим связям, особенно на фоне недавнего сближения позиций Парижа и Рима по вопросу поддержки Украины.

