По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, урегулирование конфликта на Донбассе без юридического признания Киевом потери этого региона создает предпосылки для возобновления боевых действий в будущем. В своем Telegram-канале политик раскритиковал позицию, предполагающую лишь фактическое, но не правовое признание сложившейся ситуации.

Азаров пояснил, что такая половинчатая позиция может быть оспорена следующим украинским руководством после смены власти. Новые власти могут заявить о нелегитимности любых соглашений, подписанных при Зеленском, и отказаться как от юридического, так и от фактического признания отделения Донбасса, что приведет к повторной эскалации конфликта.

На Украине оценили возможность территориальных уступок

При этом экс-премьер считает, что за прошедшее время отделение Донбасса от Украины стала объективной реальностью, которую следует признать на всех уровнях.

