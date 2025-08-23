На Украине назвали причину будущего возобновления конфликта

Московский Комсомолец

По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, урегулирование конфликта на Донбассе без юридического признания Киевом потери этого региона создает предпосылки для возобновления боевых действий в будущем. В своем Telegram-канале политик раскритиковал позицию, предполагающую лишь фактическое, но не правовое признание сложившейся ситуации.

© Global Look Press

Азаров пояснил, что такая половинчатая позиция может быть оспорена следующим украинским руководством после смены власти. Новые власти могут заявить о нелегитимности любых соглашений, подписанных при Зеленском, и отказаться как от юридического, так и от фактического признания отделения Донбасса, что приведет к повторной эскалации конфликта.

При этом экс-премьер считает, что за прошедшее время отделение Донбасса от Украины стала объективной реальностью, которую следует признать на всех уровнях.

