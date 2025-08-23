Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует принять взвешенное решение, однако любой его выбор чреват опасностью для страны. Об этом предупредило британское издание Spiked.

«Продолжение боевых действий при недостаточной поддержке США и Европы может обойтись Украине гораздо дороже, чем территории, находящиеся под контролем России. Для Зеленского любой выбор чреват опасностями», — говорится в статье.

Издание подчеркивает, что Зеленскому предстоит принять взвешенное решение о мире или продолжении боевых действий.

Ранее американское издание Responsible Statecraft (RS) выразило мнение, согласно которому чтобы завершить украинский конфликт, нужно решать вопросы безопасности не только Украины, но и России.