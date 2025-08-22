Что известно об украинце, арестованном в Италии по делу «Северных потоков»

Немецкий журнал Der Spiegel утверждает, что у бывшего украинского военнослужащего Сергея Кузнецова, задержанного в Италии по делу о подрыве «Северных потоков», нашли два загранпаспорта на разные имена. Издание допустило, что Киев таким образом хотел скрыть личность диверсанта. Тем временем суд оставил в силе решение об аресте фигуранта и намерен экстрадировать его в Германию. Мужчина сохраняет спокойствие и показал журналистам «трезубец».

Бывший капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) и экс-сотрудник службы безопасности страны (СБУ) Сергей Кузнецов, задержанный в Италии в ночь на 21 августа по подозрению в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», имел два заграничных паспорта на разные имена и неоднократно выезжал за границу с осени 2023 года, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на немецких следователей.

«У Сергея К. было два настоящих украинских загранпаспорта, выданных на разные имена, — возможный признак причастности государственных украинских структур к сокрытию личности предполагаемого диверсанта», — говорится в публикации.

Оба заграничных паспорта — действительные, уточнило издание.

Spiegel также выяснил, что 49-летний Кузнецов был выпускником национальной академии СБУ, в этом ведомстве он проработал до 2015 года. После этого перешел в частный бизнес и возглавил компанию в энергетической отрасли. После начала СВО мужчина якобы служил в спецподразделениях ВСУ. Для диверсии его наняли в мае 2022 года, утверждает The Wall Street Journal (WSJ).

«Трезубец» и угроза экстрадиции

22 августа суд Болоньи принял решение оставить в силе избранную Кузнецову меру пресечения в виде содержания под стражей, пишет агентство ANSA. Заседание прошло в закрытом режиме при участии задержанного, его привезли в суд из тюрьмы, расположенной в Римини.

Когда Кузнецова вывели из полицейского фургона, он, направляясь к зданию суда, показал жест из трех поднятых пальцев, символизирующий «трезубец на украинском флаге».

«Этот знак тремя пальцами часто используется военнослужащими Украины как жест победы или символ принадлежности к украинской национальной идентичности», — пишет Bild.

В кратких заявлениях в суде Кузнецов «фактически дистанцировался от предъявленных обвинений, заявив, что хотел бы, чтобы они были зачитаны на родном языке». По словам фигуранта, во время диверсии он находился на Украине, а в Италию приехал по семейным обстоятельствам.

Следующее судебное заседание назначено на 3 сентября, на нем рассмотрят вопрос о передаче Кузнецова Германии — именно по запросу Федерального верховного суда ФРГ мужчина был задержан. По информации газеты Corriere della Sera, подозреваемый отказался от добровольной экстрадиции.

«На данный момент он остается в тюрьме; позже мы посмотрим, будут ли другие варианты. Он спокоен настолько, насколько это вообще возможно для арестованного», — рассказала адвокат подозреваемого.

Кроме того, итальянские карабинеры провели обыски в отеле, где Кузнецов остановился вместе с семьей. По информации телеканала Rainews24, они опросили персонал гостиничного комплекса и выяснили, что семья подозреваемого выглядела как одна из многих, приехавших из-за рубежа на побережье Адриатического моря.

Координатор диверсии

Итальянский новостной портал Open на следующий день после задержания Кузнецова опубликовал подробности диверсии на «Северных потоках». По информации издания, план по подрыву газопроводов носил кодовое название «Диаметр», а его координатором был лично Кузнецов.

«Он был не рядовым солдатом, а агентом, которому предстояло координировать то, что немецкие следователи называют «одной из самых дерзких миссий» <…> Группа состояла из семи человек», — пишут журналисты со ссылкой на семистраничный ордер на арест.

Диверсанты отплыли из немецкого Ростока на парусной яхте «Андромеда», арендованной «по поддельным документам через посредников». Под настилами были спрятаны гидрокостюмы, кислородные баллоны и взрывчатка.

«Их маршрут пролегал к Борнхольму, датскому острову с видом на участок моря, через который проходят газопроводы.

Во время ночных погружений водолазы заложили по меньшей мере четыре взрывных устройства, каждое весом от 14 до 27 кг <…> со взрывателями замедленного действия», — говорится в публикации.

По информации американской газеты WSJ, изначально подрыв газопроводов был согласован украинским президентом Владимиром Зеленским, однако Центральное разведывательное управление США потребовало отказаться от плана. Он согласился и поручил экс-главкому ВСУ Валерию Залужному отменить операцию, но тот ослушался.

В итоге 26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Украина причастность к взрывам на «Северных потоках» отрицает. В России также не верят в версию об «украинском следе»: президент страны Владимир Путин называл ее «чушью».