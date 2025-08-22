Шеф Пентагона уволил главу разведывательного управления

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет уволил главу разведуправления Пентагона из-за «утраты доверия». Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники на фоне продолжающейся волны увольнений в американском ведомстве.

«Министр обороны Пит Хегсет уволил генерал-лейтенанта Джеффри Круза, директора разведывательного управления Министерства обороны США», — сказано в статье.

По словам журналистов, это последний из высокопоставленных военных или разведывательных сотрудников, лишившихся своего поста в ходе масштабной чистки руководящего состава органов национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Пентагон не планирует играть большую роль в предоставлении Киеву гарантий безопасности. Как уточнялось, такую позицию изложил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.

В конце июля СМИ сообщили, что Пит Хегсет рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. В случае выдвижения он будет вынужден покинуть пост главы оборонного ведомства.