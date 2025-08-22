Трамп высказался насчет возможной встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп допустил, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского может быть безрезультатной.

«Чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы быть на этой встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет», — цитирует его ТАСС.

Также ранее Трамп заявил, что не хотел бы быть на возможной встрече Путина и Зеленского.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, о встрече можно говорить только при условии проработки всех вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне, о чём уже говорил глава государства ранее.