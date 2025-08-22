«Он хорошо получился, я нормально»: Трамп показал фото с Путиным с саммита на Аляске

В пятницу, 22 августа, в Белом доме прошла встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента Международной ассоциации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. На встрече глава американского государства был в приподнятом настроении и помимо важных заявлений сделал несколько интересных забавных вещей.

В частности, Трамп показал журналистам фотографию с российским лидером Владимиром Путиным с саммита на Аляске, которую «ему прислали».

— Это человек по имени Владимир Путин, который, я уверен, приедет [на чемпионат мира], это зависит от того, что произойдет <...> Он хорошо получился, я нормально, — с иронией отметил американский лидер.

В Белом доме Инфантино показал и дал Трампу подержать в руках кубок, которым наградят победителя Чемпионата мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году. Президенту понравилась наград, и он в шутку чуть не забрал кубок.

— Можно его оставить? Я его на отдам. Это красивое золотое изделие, — пошутил Трамп с кубком в руках. Его слова приводит РИА Новости.

Многие также обратили внимание на внешний вид американского президента. Трамп появился с ослабленным воротом рубашки и без привычного красного галстука, что придавало ему менее формальный вид. Кроме того, на голове у него была красная кепка, на которой красовалась надпись «Trump was right about everything» («Трамп был прав во всем») и большой флаг США.

В этот же вечер Трамп назвал дату и место проведения жеребьевки ЧМ-2026 по футболу. Он заявил, что считает большой честью проведение этой процедуры в столице своей страны.