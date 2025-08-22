И.о. главы МИД Нидерландов подал в отставку из-за сектора Газа

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп сложил свои полномочия на фоне того, что не смог ввести дополнительные санкции против Израиля за его действия в секторе Газа.

© Российская Газета

"Я понял, что не смогу предпринять каких-либо значимых дополнительных мер", - заявил Велдкамп, а также посетовал на то, что не смог "самостоятельно и свободно" принять те решения, которые считал нужными.

Ранее власти Нидерландов отозвали экспортные лицензии для поставок запчастей для военно-морских сил Израиля из-за "ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа". В качестве причины такого шага указывается "риск нежелательного использования" данных деталей.

В свою очередь, сам Велдкамп утверждал, что Нидерланды не планируют прекращать закупку вооружения в Израиле.