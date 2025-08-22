Трамп анонсировал «важное решение» по Украине

Аксинья Кравченко

Президент США Дональд Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине через две недели, исходя из дальнейших действий Москвы и Киева. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп анонсировал "очень важное решение" по Украине
© Global Look Press

Трамп указал, что текущее положение дел, которое касается урегулирования конфликта на Украине, его «совсем не радует».

«Через две недели вы узнаете, каким будет ход событий. Думаю, к этому времени я пойму подход России и, откровенно говоря, Украины. В конце концов, есть два пути, и по истечении двух недель я приму решение», — сказал он.

По словам Трампа, в зависимости от динамики переговорного процесс он может ввести санкции и пошлины или «ничего не сделать».