Президент США Дональд Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине через две недели, исходя из дальнейших действий Москвы и Киева. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп указал, что текущее положение дел, которое касается урегулирования конфликта на Украине, его «совсем не радует».

«Через две недели вы узнаете, каким будет ход событий. Думаю, к этому времени я пойму подход России и, откровенно говоря, Украины. В конце концов, есть два пути, и по истечении двух недель я приму решение», — сказал он.

По словам Трампа, в зависимости от динамики переговорного процесс он может ввести санкции и пошлины или «ничего не сделать».