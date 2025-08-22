Трамп рассчитывает на то, что Путин приедет на ЧМ по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что может позвать президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Об этом Трамп заявил на встрече с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в Овальном кабинете.

«Владимир Путин, я думаю, возможно, приедет или нет, зависит от того, как будут развиваться события», — сказал Трамп.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится с 11 июня по 18 июля в США, Мексике и Канаде.