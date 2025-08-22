Трамп: Судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие недели

Судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели, заявил президент США Дональд Трамп 22 августа журналистам, выступая по теме переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

«Меня совершенно ничего не радует в этой войне, совсем не радует. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем все обернется. И лучше, чтобы я был рад», — сказал Трамп, слова которого приводит РИА Новости.

Американский президент добавил, что в течение двух недель примет «очень важное решение» по Украине в зависимости от дальнейших действий Москвы и Киева. По его словам, он может ввести санкции и пошлины или не предпринять вообще никаких действий.