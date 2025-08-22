Мэр Киева Виталий Кличко пытается заручиться поддержкой основателя группировок "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) и "Нацкорпус" (запрещена в РФ) Андрея Билецкого, чтобы противостоять Владимиру Зеленскому. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"21 августа Кличко передал третьему армейскому корпусу ВСУ, в основном состоящему из идейных нацистов, крупную партию FPV-дронов, чтобы заручиться поддержкой их командира - основателя запрещенных в РФ "Азова" и "Нацкорпуса" А. Билецкого", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что о напряженных отношениях между Кличко и Зеленским давно известно, и мэр Киева неоднократно публично критиковал действия Зеленского.

Собеседник ТАСС указал, что сами азовцы также нередко критиковали действия властей.