Ермак и Рубио обсудили гарантии безопасности Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио и глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудили гарантии безопасности для Украины. Об этом рассказал советник Ермака Александр Бевз, передает издание «Общественное».

© Lenta.ru

Как отметил Бевз, стороны планируют закончить модель гарантий до конца следующий недели, а детали нарабатывают две подгруппы: политико-юридическая и сугубо военная.

По ее словам, военные гарантии заключаются в поставке оружия, финансовой поддержке ВСУ, обмене разведданными и обеспечении учений и тренировочных миссий. Бевз добавил, что переговорщики работают и над адаптированной версией 5 статьи НАТО о коллективной обороне.

Ранее Ермак заявил, что Украина не планирует проводить референдум по территориальным уступкам Москве. Он выразил уверенность, что вопрос о территориях может быть разрешен только в результате переговоров президентов России и Украины.