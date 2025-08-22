В США участились случаи заражения поедающими плоть бактериями

В прибрежных регионах США возросло число заражений бактерией Vibrio vulnificus, известной как «пожиратель плоти». Об этом сообщает Tribune.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), инфекция охватила уже 11 штатов, включая Флориду и Луизиану. Зафиксированы десятки случаев, часть из них закончилась летально. Каждый пятый случай заражения приводит к летальному исходу в течение 48 часов.

Бактерия обитает в теплой солоноватой воде. Она может попасть в организм через плохо приготовленные морепродукты или даже через небольшую открытую рану. Первыми признаками заражения являются диарея, рвота и волдыри на коже.

До этого сообщалось, что пенсионер из США лишился ноги, заразившись поедающей плоть бактерией во время рыбалки в Мексиканском заливе. Мужчина отправился на рыбалку в городе Бэй-Сент-Луисе в штате Миссисипи и, пока ловил рыбу, поранил ногу. После этого у пенсионера начал стремительно развиваться некротический фасциит — отмирание тканей, вызванное бактерией Vibrio vulnificus. Конечность почернела спустя всего 12 часов, в связи с чем американца экстренно доставили в больницу.