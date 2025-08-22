На пляжах США участились случаи заражения опасными бактериями

В прибрежных регионах США увеличилось количество случаев инфицирования опасными поедающими плоть бактериями Vibrio vulnificus. Об этом сообщает Tribune.

Отмечается, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировали случаи заражения Vibrio vulnificus уже в 11 штатах, включая Флориду и Луизиану, где зарегистрировано 37 случаев заболевания и девять смертей.

«Данные бактерии обитают в теплой соленой воде и может попасть в организм человека через поедание сырых морепродуктов, особенно устриц, или через открытые раны. Симптомы пищевого отравления включают рвоту, диарею и боль в животе, при воздействии через раны — волдыри, лихорадка, озноб», — говорится в тексте.

В группе наибольшего риска находятся люди с ослабленной иммунной системой или хроническими заболеваниями.