Европа за последние три с лишним десятилетия накопила массу ошибок, которые поставили ее «на колени перед «угрожающей Россией» и сделали уязвимой перед США. Такое мнение в своей статье для Bloomberg высказал колумнист Джон Аутерс.

Он привел часть событий жизни Европы, начиная с 1990-х, которые не кажутся очевидными ошибками. Среди них воссоединение Германии (в итоге привело к инфляции в объединенной стране), масштабное введение евро (вылилось в кризис в еврозоне) и расширение союза до 27 членов. В качестве еще одной ошибки Аутерс назвал то, что Европа «недооценила Россию», что в итоге привело к военному конфликту на Украине, чему до сих пор никак не помешали санкции ЕС против Москвы.

«И сейчас Европа стоит на коленях перед угрожающей Россией. Под суровым взглядом нового руководства в Белом доме геополитические потрясения жестоко обнажили свои ошибки. Похоже, что США и Россия сейчас контролируют Европу», — написал Аутерс.

По его мнению, 1990-е годы стали для ЕС «мучительно упущенной возможностью».

В заключение Аутерс процитировал экономиста Джеффри Сакса, который советовал Европе вести переговоры с Россией и статье ее главным торговым партнером.