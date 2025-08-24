Лукашенко обратился к украинцам по случаю Дня независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинский народ с Днем независимости, пожелав найти свой ответ на вызовы времени и путь по-настоящему независимого развития. Текст опубликован на сайтесайте пресс-службы главы государства.

Он указал, что «жить в мире и согласии» издревле было предназначением украинского и белорусских народов. Близкое сосуществование определило неразрывные кровные связи, которые закреплены исторической судьбой, христианскими ценностями и дружбой, подчеркнул глава Белоруссии.

Как бы ни тянули страны в разные стороны внешние силы, Белоруссия останется открытой для украинцев, а Минск будет настроен на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог, указал Лукашенко.

«От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране - мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития», — говорится в обращении.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал независимость республики краеугольным камнем безопасности Европы и будущего свободы во всем мире. Он поблагодарил союзников Киева за поддержку и подчеркнул, что это единство «имеет основополагающее значение для торжества истины и справедливости».