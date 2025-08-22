Сийярто раскрыл мощность атаки на нефтепровод «Дружба»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что третья украинская атака на нефтепровод «Дружба» стала самой мощной из всех. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соцсети министра.

По словам Сийярто, во время третьей атаки использовались не только БПЛА, но и ракеты. В результате обстрелов восстановление работы нефтепровода может занять до пяти дней. Как подчеркнул министр, из-за этих атак Венгрия ожидает действий со стороны Еврокомиссии в отношении Украины.

«Российский коллега заверил, что приложит все усилия для как можно более быстрого восстановления маршрута поставок, однако работы, по всей вероятности, займут как минимум пять дней», — заявил Сийярто.

Зачем Украина бьет по нефтепроводу «Дружба»

Ранее ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба» по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию.