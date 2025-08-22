МИД Китая отреагировал на отказ Зеленского от гарантий безопасности Пекина

Представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировал отказ Владимира Зеленского от возможных гарантий безопасности со стороны Пекина, заявив о готовности КНР «играть конструктивную роль в этом направлении». Его слова приводит РБК.

Ранее Зеленский заявил, что Украине не нужен Китай в качестве одной из стран, которая могла бы предоставить гарантии безопасности Киеву. Свои слова он объяснил тем, что Пекин «не помог» остановить конфликт в 2022 году и «не сделал ничего», когда Россия включила Крым в свой состав в 2014 году.

Комментируя это, Мао Нин указал, что Китай «всегда занимал объективную и справедливую позицию и всегда был честен и справедлив в отношении украинского кризиса». По его словам, данный факт «очевиден всем».