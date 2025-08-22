Данко напрямую обвинил украинские власти в причастности к ударам по инфраструктуре, сравнив их с диверсиями против «Северных потоков».

Политик подчеркнул, что эти действия наносят вред не только Европейскому союзу, но и самой Украине. Он также усомнился в компетенции президента Владимира Зеленского и заявил, что Киев уже стоил ЕС огромных финансовых средств.

«Вместо того чтобы быть благодарными за помощь, они снова предают и шантажируют нас», — заявил вице-спикер.

Данко призвал главу МИД Словакии вызвать украинского посла для строгого предупреждения о возможном полном прекращении помощи Киеву в случае продолжения подобных действий.