Лукашенко сделал заявление о скором финале конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня конфликт на Украине близок к концу как никогда раньше. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Об этом он рассказал в интервью Медиакорпорации Китая. По мнению Лукашенко, сегодня ситуация на Украине «как никогда» близка к своему завершению. При этом белорусский президент также добавил, что на это повлияли и переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

«Хотелось бы быстрее, но быстро не бывает: почти 4 года идет война... Здесь надо время, спокойно, чтобы разобраться и хотя бы прекратить стрелять друг в друга. Прекратить наносить удары по воздуху. Вот остановятся военные на линии соприкосновения на фронте, прекратят стрелять друг в друга, не будут гибнуть люди, как это сейчас происходит, тогда можно говорить и о мире, и о послевоенном устройстве, и о редкоземельных металлах, о чем угодно можно говорить. На это будет время», — заявил он.

Лукашенко раскрыл подробности о выборе места для встречи Путина и Трампа

При этом Лукашенко подчеркнул, что России и Украине лучше заключить мир, хотя это, по его мнению, не обязательно.

«Россия с Японией до сих пор не имеют мирного договора. Живут как-то, сотрудничают», — добавил он.

Ранее Лукашенко раскрыл подробности о выборе места для встречи Путина и Трампа.