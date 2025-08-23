Президент США оказался в центре внимания из-за неординарного поступка

Во время встречи Трамп, не вставая с кресла, вручил каждому из них сувенирные кепки с известной аббревиатурой MAGA, символизирующей его предвыборный лозунг.

На этом щедрость президента не закончилась. В дополнение к кепкам гости получили памятные медали. Этот жест был воспринят неоднозначно.

Трамп появился на публике в красной кепке с надписью "Трамп во всем прав"

Одни рассматривают его как знак благодарности простым работникам, в то время как другие усматривают в этом политический пиар и напоминание о жёсткой иммиграционной политике, которую Трамп проводит.