Стало известно о намерении Трампа принять условия России по Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что Украине придется заключить сделку об урегулировании конфликта «в основном» на условиях России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их словам, Трамп не желает оказывать давление на президента РФ Владимира Путина, поскольку убежден, что у него больше рычагов влияния на Украину и европейских союзников. В частности, речь идет о зависимости Киева от США в вопросах вооружений и разведки.