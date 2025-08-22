Стало известно о намерении Трампа принять условия России по Украине

СМИ: Трамп считает, что Киеву придется заключить мир на условиях Москвы

Аксинья Кравченко

Президент США Дональд Трамп считает, что Украине придется заключить сделку об урегулировании конфликта «в основном» на условиях России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их словам, Трамп не желает оказывать давление на президента РФ Владимира Путина, поскольку убежден, что у него больше рычагов влияния на Украину и европейских союзников. В частности, речь идет о зависимости Киева от США в вопросах вооружений и разведки.

«Трамп считает, что Украине придется согласиться на сделку в основном на условиях России, чтобы положить конец войне», — сказал высокопоставленный чиновник.