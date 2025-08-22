Трамп раскрыл подробности о взаимоотношениях Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «хочет увидеть», смогут ли Владимир Путин и Владимир Зеленский работать вместе над решением украинского вопроса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, Путин и Зеленский «по понятным причинам» находятся в натянутых отношениях. Однако Белый дом все равно хочет проверить, смогут ли они вместе решить ситуацию на Украине.

«Мы собираемся увидеть, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, это как масло и уксус: они не очень-то ладят, по понятным причинам. Но посмотрим», — заявил он.

Трамп сделал неожиданное заявление о встрече Путина и Зеленского

Ранее Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на встрече Путина и Зеленского.