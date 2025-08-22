Рубио призвал Украину к переговорам, поздравляя с Днем независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе беседы с журналистами заявил, что мир на Украине близок, как никогда. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого». По словам Лукашенко, нужно время, «чтобы разобраться и хотя бы прекратить стрелять друг в друга», и после того, как «перестанут гибнуть люди», можно приступать к разговорам. «Тогда можно говорить и о мире, и о послевоенном устройстве, и о редкоземельных металлах, о чём угодно можно говорить. На это будет время», - отметил белорусский лидер. Он добавил, что лучшее решение - заключить мир. Ранее Лукашенко заявил, что поражение России на Украине исключено, так как оно дорого обойдется «всем, в том числе людям за океаном», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».