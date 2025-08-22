Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

"Мы посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Посмотрим, нужно ли мне будет там быть. Я бы предпочел не быть, - сказал Трамп. - Я бы предпочел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится".

Между тем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала NBC News сообщил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка.