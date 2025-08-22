Зеленский рассказал о неожиданном предложении от Турции

Турция изъявила желание предоставить Украине гарантии безопасности в Черном море. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает ТАСС.

По его словам, соответствующее предложение Анкара выдвинула на последней встрече «коалиции желающих».

«Они сказали: "Мы хотим быть частью гарантий безопасности для Украины по части моря. Мы профессионалы, мы знаем, как помочь в Черном море"», — сказал Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.

При этом он добавил, что пока рано говорить о том, кто примет участие в предоставлении гарантий безопасности. По мнению Зеленского, сначала нужно разработать схему «кто, чем и как может помочь».

Также он считает, что предоставляемые Украине гарантии должны быть похожи на пятую статью НАТО, которая рассматривает нападение на одного из членов альянса как нападение на всех. Зеленский уверен, что это действенно и именно такого результата хочет Киев.