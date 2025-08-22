Графолог сделала выводы о Трампе на основе его почерка

Почерк президента США Дональда Трампа — это почерк решительного человека, объяснила графолог, психолог Светлана Коваленко. Выводы о характере политика на основе его письма она сделала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в СМИ появилась копия письма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Трампу об атаках на Украиной по нефтепроводу «Дружба» вместе с ответом политика, написанным от руки. Американский лидер указал, что очень зол в связи со случившимся.

«Почерк Трампа со временем несильно изменился. Он стал даже более активным. Этот частокол, как выглядят заборчики, свидетельствует о том, что он более настойчив, уверен в том, чего он хочет достичь и добиться, и он будет этого добиваться, не взирая ни на что. Сам по себе это почерк решительного человека, умеющего просчитывать на несколько шагов вперед свои желания. Желания окружающих здесь не ставятся в приоритет, вообще, от слова совсем», — поделилась графолог.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал о том, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» остановил поставки как минимум на пять дней.