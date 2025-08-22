Лукашенко раскрыл подробности о выборе места для встречи Путина и Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как проходили выборы места для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лукашенко, он обсуждал этот вопрос с Путиным. Среди возможных мест для проведения саммита, как рассказал белорусский президент, были Рим, Женева, Турция и ОАЭ. В итоге Путин решил услышать предложение от США — именно так местом встречи была выбрана Аляска.

«То, что он пригласил его на Аляску — несколько экзотически, но красиво. Мне Путин до этого звонил, говорит: тут обсуждается Рим, Женева, Турция, Эмираты и так далее. Я говорю: ну, в Рим ехать как-то нам, православным… Да, говорит, я так и понимаю. Отвергли все эти точки, говорит, подождем, что американцы предложат», — заявил Лукашенко.

Напомним, что 15 августа Путин и Трамп встретились на Аляске для переговоров по конфликту на Украине.