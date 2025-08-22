Трамп заявил об эффективности пришествия нацгвардиии в Вашингтон

В новом заявлении президент США Дональд Трамп подчеркнул, что после развертывания национальной гвардии в столице зафиксирована нулевая смертность в течение недели.

По словам президента, Вашингтон вновь стал безопасным местом. Он отметил, что город наполняется людьми, атмосфера улучшается, и похвалил эффективную работу национальной гвардии и полиции округа Колумбия.

Трамп также обратился к мэру Вашингтона с настоятельным призывом прекратить распространение "искаженной и абсолютно неточной информации" о ситуации с преступностью в городе.

В противном случае, предупредил глава государства, последствия могут быть негативными, вплоть до передачи полного контроля над городом федеральным властям.