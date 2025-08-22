В Турции допустили размещение миротворческой миссии на Украине при условии, что её задачи будут чётко определены, пишет Hürriyet со ссылкой на источники.

«Анкара не против этого... Если неопределённости будут устранены и задачи будут чётко сформулированы, то мы сможем увидеть турецких солдат на территории Украины ради защиты мира», — приводит публикацию ТАСС.

Ранее в МО Турции назвали преждевременными разговоры о миротворцах на Украине.