Пока вы не уснули: требование двух стран по Украине и подробности подрыва "Севпотоков"

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Россия согласилась проявить гибкость по нескольким предложениям Трампа

Россия согласна проявить гибкость в ряде вопросов, поднятых президентом США Дональдом Трампом после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью NBC.

«Президент Трамп после встречи в Анкоридже предложил несколько пунктов, которые нас объединяют, и по некоторым из них мы согласились проявить определенную гибкость», — отметил глава МИД.

Читать новость полностью

Две страны ЕС потребовали защиты от Украины

Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии (ЕК) с требованием повлиять на Украину и добиться прекращения атак на нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поставляется в Европу. Об этом говорится в материале словацкого издания Dennik N.

Оно ссылается на совместное письмом министров иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и Словакии Юрая Бланара, направленном в адрес руководства ЕС.

Читать новость полностью

На Западе назвали единственный вариант завершения украинского конфликта

Чтобы завершить украинский конфликт, нужно решать вопросы безопасности не только Украины, но и России. Такое мнение выразило американское издание Responsible Statecraft (RS).

«Сегодня может показаться наивным думать о европейской системе безопасности, которая включает в себя и Россию, и Украину. Но если кто-то хочет одновременно положить конец боевым действиям и обеспечить прочный мир в Европе, то это единственный реалистичный вариант», — назвало издание путь решения конфликта.

Читать новость полностью

Умер певец Ярослав Евдокимов

На 79-м году жизни скончался белорусский певец Ярослав Евдокимов. Об этом заявила в социальных сетях артиста его супруга Ирина.

Евдокимов прославился благодаря песне «Фантазер». Его жена опубликовала трогательный пост, в котором поблагодарила поклонников певца за любовь к его творчеству.

Читать новость полностью

Стало известно кодовое название плана по подрыву «Северных потоков»

Операция по подрыву «Северных потоков», которую координировал задержанный в Италии гражданин Украины Сергей Кузнецов, носила кодовое название «Диаметр». Об этом сообщил итальянский новостной портал Open.

В материале говорится, что диверсионная группа насчитывала семь человек, из которых четверо были гражданскими водолазами.

Читать новость полностью

Лавров: Зеленский отверг все принципы, предложенные Трампом для урегулирования

Владимир Зеленский сказал "нет" на все принципы, которые президент США Дональд Трамп обозначил на встрече в Вашингтоне для урегулирования на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала NBC News.

"Когда Трамп поднял эти вопросы на встрече в Вашингтоне, где Зеленский присутствовал вместе со своими европейскими спонсорами, он четко обозначил, это было ясно всем, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, необходимо принять. Включая невступление в НАТО, включая обсуждение территориальных вопросов. И Зеленский на все сказал "нет", - подчеркнул министр.

Читать новость полностью

Казахстан воспользовался проблемами России с углем

За первые семь месяцев 2025 года транзит казахстанского угля через территорию России взлетел на 38 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,7 миллиона тонн.

Основной рост транзита пришелся на черноморский порт Тамань (почти в два раза, до 2,3 миллиона тонн), однако поставки через порты Северо-Запада также увеличились на 19 процентов.

Читать новость полностью

Генерал назвал количество оставшихся у ВСУ F-16

У Вооруженных сил Украины могло сохраниться пять-шесть американских истребителей F-16 из первой полученной партии, а также пять французских истребителей Mirage 2000. Как сообщает News.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

Он отметил, что Mirage 2000 Киев не использует на передовой — скорее всего, на них выполняют учебно-тренировочные полеты.

Читать новость полностью

Forbes назвал самых высокооплачиваемых теннисистов года

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых теннисистов за последние 12 месяцев. Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас возглавил рейтинг второй год подряд.

По данным издания, испанец зарабатывает $48.3 млн ($35 млн вне корта). Серди россиян в этот рейтинг попал чемпион US Open — 2021, 15-я ракетка мира Даниил Медведев, который замыкает топ-10 ($14.3 млн).

Читать новость полностью

Киркоров подтвердил слухи о своем здоровье

Певец Филипп Киркоров подтвердил слухи о том, что он болеет диабетом II типа. Как сообщает «КП», на открытии «Новой волны» он рассказал, что никогда этого и не скрывал, а люди просто плохо читали его интервью.

«Вы плохо читаете мои интервью. Я еще в мае сказал, что у меня сахарный диабет, потому рука очень плохо заживала», — отметил поп-король.

Читать новость полностью