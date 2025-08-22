Что мешает Венгрии противостоять Украине

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Венгрия и Словакия не отвечают на атаки Украины по нефтепроводу «Дружба» из-за давления ЕС. Об этом Юшков рассказал NEWS.ru.

В Будапеште неоднократно выступали против украинских ударов по нефтепроводу «Дружба», ведущему в Венгрию. Восемнадцатого августа венгерские власти в очередной раз объявили об остановке поставок нефти из-за атак Украины. Вслед за Венгрией российская нефть перестала поступать в Словакию.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал атаку ВСУ «возмутительным ударом по энергетической безопасности» страны. Он заявил, что Киев пытается втянуть Будапешт в украинский конфликт. Сийярто подчеркнул, что Венгрия будет «держаться в стороне», пока у власти находится нынешнее правительство.

Двадцатого августа поставки нефти возобновились. Сийярто потребовал от Украины «оставить Венгрию в покое», а 22 августа он сообщил о новой атаке на трубопровод и остановке поставок.

«Венгрия и Словакия ничего не делают именно под нажимом Брюсселя, который угрожает им сократить выплаты из европейских фондов, если они будут себя неправильно вести», - так ситуацию прокомментировал Юшков.

Эксперт подчеркнул, что инструменты воздействия на Украину у Будапешта и Братиславы есть, но они боятся их применять. Юшков отметил, что Венгрия и Словакия - крупнейшие поставщики электроэнергии для Украины.