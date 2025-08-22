ХАМАС призвало открыть границу после доклада ООН о голоде в секторе Газа

Доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа должен оказать воздействие на международное сообщество для давления на Израиль, чтобы снять гуманитарную блокаду. Об этом РИА Новости заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Басим Наим.

«Доклад IPC (Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности. — «Газета.Ru») чрезвычайно важен и требует безотлагательных действий на международном уровне, <...> чтобы обязать Израиль как оккупационную силу соблюдать свои обязательства и открыть КПП для обеспечения жителей гуманитарной помощью», — сказал он.

22 августа продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском анклаве. В свою очередь Израиль назвал доклад ООН о голоде в Газе сфабрикованным.

21 августа премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в Газе завершится быстро, после того как армия обороны Израиля возьмет под контроль палестинский анклав.

20 августа Jerusalem Post со ссылкой на генерала Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрина сообщало, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.