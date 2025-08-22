Голливудский актер Арнольд Шварценеггер раскритиковал президента США Дональда Трампа за его встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает Life.ru, бывший губернатор Калифорнии и звезда американских фильмов разочаровал тех, кто его обожал.

Критика Трампа

В своем обращении Трамп назвал «позорной» его пресс-конференцию с Путиным на Аляске. По мнению Шварценеггера, президент США стоял там «как тряпка, как мальчик-фанат».

«Я все время спрашивал себя, когда же вы попросите у него автограф или сделаете селфи с ним. Вы предали нашу разведку, нашу судебную систему и нашу страну», — заявил он.

Вместе с тем актер продолжает утверждать, что любит Россию и русских. Например, незадолго до встречи Трампа с Путиным он хвастался своей «русской коллекцией», в том числе бюстами Ленина, Сталина и Путина.

Поддержка Украины

В 2023 году на климатическом саммите Austrian World Summit в Вене артист призвал Европу полностью отказаться от покупки российских энергоносителей. Он назвал их покупку «финансированием войны».

«У нас уже есть всё необходимое для того, чтобы отказаться от ископаемого топлива. А теперь есть и нравственный долг использовать эти технологии», — сказал он.

Как отмечает издание, такие аргументы есть в методичках Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ. Кроме того, он говорил схожие речи и на других аналогичных мероприятиях.

Неуклюжей можно назвать попытку Шварценеггера «отмыть» Киев от его неонацистской сущности, поддерживая Зеленского. Хотя на самой Украине артист бывал лишь раз, в 2018 году. Тогда он встретился с мэром Киева Виталием Кличко и рассыпался ему в комплиментах. Ни Донецк, ни Луганск актер не посещал. Кроме того, он поддержал и госпереворот 2014 года.

Как часто Шварценеггер меняет позицию?

Шварценеггер состоял в родстве с кланом Кеннеди — в течение 25 лет его женой была демократка Мария Шрайвер, племянница 35-го президента США Джона Кеннеди. Однако в начале своей политической карьеры артист был уже в Республиканской партии, от которой избирался в губернаторы Калифорнии.

Кроме того, Шварценеггер поддержал вторжение президента Джорджа Буша-младшего в Ирак, считая войну справедливой даже после того, как биологического оружия там не нашли. Однако с приходом власти республиканца Дональда Трампа в 2017 году Шварценеггер вдруг сменил позицию, сравнив сторонников нового президента с нацистскими штурмовиками, которые громили витрины еврейских магазинов. Однако он же молчал во время погромов темнокожего населения.

При этом сам Шварценеггер связан с нацистами. Отец актера Густав Шварценеггер, служил в немецкой армии, причем в подразделении, которое участвовало в наиболее кровопролитных эпизодах Второй мировой войны — во вторжении в Польшу, Францию и СССР, в блокаде Ленинграда.

Кроме того, он симпатизировал нацисткой Германии. Об этом Терминатор впервые заявил в 1976 году, в документальном фильме «Качая железо» — тогда он сказал, что восхищается Адольфом Гитлером. Момент вырезали, однако позднее об этом рассказал сам культурист в мемуарах.