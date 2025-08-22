Зеленский выдвинул условие для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией, но только при участии США — в трехстороннем формате. Об этом украинский глава рассказал в беседе с генсеком НАТО Марком Рютте. Последний прибыл в Киев 22 августа.

"Мы готовы к встрече с русскими, но желательно, сразу в трехстороннем формате", — сказал Зеленский Рютте.

Его слова передает УНИАН. Он подчеркнул, что на сегодняшний день между Украиной и Россией нет никаких договоренностей. По словам украинского лидера, единственным политиком, с которым у Киева были договоренности, остается президент США Дональд Трамп. Зеленский считает, что именно Трамп способен остановить конфликт на Украине.

Лавров: Зеленский отверг все принципы, предложенные Трампом для урегулирования

Россия неоднократно отмечала, что готова к миру на Украине, но в полноценном формате, без полумер. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что президент России Владимир Путин также готов к личной встрече с Зеленским, но только при условии, если будут проработаны вопросы и четкая повестка. Лавров также заявил о том, что Зеленский ранее отверг все предложения по миру от США. При этом сама Россия готова проявить гибкость, подчеркнул министр.