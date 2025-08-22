В Польше разочаровались в поддержке Украины

В Польше выражают разочарование в связи с оказанной поддержкой Украине. Михал Вавер, депутат от партии «Конфедерация», выразил недовольство тем, что польские представители не были приглашены на встречу между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами.

Он подчеркнул, что, несмотря на значительную помощь, оказанную Польшей Украине, включая роль основной логистической базы, Польша не участвует в ключевых переговорах.

Вавер заявил, что Украина относится к Польше как к недружественной стране. Он считает это несправедливым, учитывая жертвы, на которые пошла Польша ради поддержки Украины.