Лавров: Зеленский отверг все принципы, предложенные Трампом для урегулирования
Владимир Зеленский сказал "нет" на все принципы, которые президент США Дональд Трамп обозначил на встрече в Вашингтоне для урегулирования на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала NBC News.
"Когда Трамп поднял эти вопросы на встрече в Вашингтоне, где Зеленский присутствовал вместе со своими европейскими спонсорами, он четко обозначил, это было ясно всем, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, необходимо принять. Включая невступление в НАТО, включая обсуждение территориальных вопросов. И Зеленский на все сказал "нет", - подчеркнул министр.