Лукашенко рассказал, как пошутил во время разговора с Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 22 августа, рассказал, как пошутил во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

По его словам, во время разговора с Трампом телефонная связь прервалась, и американскому президенту пришлось перезванивать.

— Я говорю: «Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор», — цитирует шутку Александра Лукашенко агентство «БелТА».

Белорусский лидер также считает, что Трамп хорошо сыграл роль посредника по украинскому конфликту во время саммита на Аляске.

Ранее Лукашенко в ходе телефонного разговора пригласил американского коллегу Дональда Трампа вместе с семьей приехать к нему в гости в Минск. Также главы государств поговорили о наиболее острых вопросах двусторонней повестки, обсудили региональную тематику и ситуацию в горячих точках, в том числе военный конфликт между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко помиловал 14 заключенных по просьбе Трампа. Так, в тот же день в Сети появились первые кадры встречи оппозиционного белорусского блогера Сергея Тихановского с супругой Светланой.