Глава киевского режима Владимир Зеленский рискует столкнуться с серьезными последствиями после удара вооруженных сил Украины по нефтепроводу "Дружба", заявил директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто в социальной сети Х (бывшая Twitter).

С его точки зрения, президент США Дональд Трамп посылает недвусмысленное предупреждение. По словам Санто, сегодняшний удар дрона ВСУ по трубопроводу вновь остановил поставки нефти в Венгрию.

«Это систематическая провокация Киева в адрес Венгрии — пожалуй, самого надежного союзника Америки в Европе на данный момент. Зеленский играет с огнем", — поделился своим мнением он.

Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщили, что вооруженные силы Украины нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба".

О предыдущей атаке Киева в Будапеште и Братиславе сообщали в понедельник.

ВСУ не в первый раз атакуют инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте дрон вооруженных сил Украины нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию нефти из Российской Федерации. Генштаб украинской армии взял на себя ответственность за случившееся.