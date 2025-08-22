В доме бывшего советника Трампа прошли обыски

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в доме бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом пишет газета The New York Post (NYP).

По данным журналистов, рано утром агенты ворвались в дом экс-чиновника в городе Бетесда в штате Мэриленд. Обыск прошел в рамках расследования, касающегося национальной безопасности. Распоряжение о его проведении дал директор ФБР Кэш Патель.